Sky o Prime? Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà questa sera 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Borussia Dortmund-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

