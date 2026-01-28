Sky o Prime? Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming

Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà questa sera 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Borussia Dortmund-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
