Dopo l'importante vittoria sul campo della Roma, l'Inter si è già proiettata all'Europa e alla Champions League. Martedì sera, infatti, è in programma la terza giornata della fase campionato e i nerazzurri, a punteggio pieno dopo i primi due turni, affrontano la trasferta belga contro l'Union St.Gilloise, fra le rivelazioni di questo inizio di stagione.