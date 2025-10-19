Dopo l'importante vittoria sul campo della Roma, l'Inter si è già proiettata all'Europa e alla Champions League. Martedì sera, infatti, è in programma la terza giornata della fase campionato e i nerazzurri, a punteggio pieno dopo i primi due turni, affrontano la trasferta belga contro l'Union St.Gilloise, fra le rivelazioni di questo inizio di stagione.
Union St. Gilloise-Inter: Sky, Prime Video o in chiaro? Ecco dove vederla in tv e streaming
L'obiettivo è, ovviamente, continuare a vincere, per mettere altri punti in cascina e per avvicinare il più possibile la qualificazione prima delle ultime quattro partite del calendario, che si preannunciano molto molto difficili.
Dove vedere Union St. Gilloise-Inter—
La partita Union SG-Inter, in programma martedì 21 ottobre dalle ore 21:00, sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.
