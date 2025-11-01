Hellas Verona-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà oggi alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Hellas Verona-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà oggi alle 12:30
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Verona-Inter sarà in diretta dalle ore 11:15 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 12:20. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
