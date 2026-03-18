Il tabellone della UEFA Youth League è stato composto interamente in occasione del sorteggio degli ottavi di finale. Come tutte le gare a eliminazione diretta della competizione anche i quarti si svolgono in gara unica: tutte le sfide in parità dopo i 90' proseguiranno direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. La partita tra Inter e Benfica si gioca al KONAMI Football Centre, come stabilito da sorteggio.
La vincente tra Inter e Benfica si qualificherà alla Final Four della competizione, in programma allo Stade de la Tuilière a Losanna tra il 17 e il 20 aprile. La squadra che uscirà dal quarto di finale dei nerazzurri affronterà in semifinale la vincitrice del match tra Atletico Madrid e Club Brugge.
INTER-BENFICA: DOVE VEDERLA
Inter-Benfica, gara valida per i quarti di UEFA Youth League si giocherà mercoledì 18 marzo alle ore 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.
(Fonte: Inter.it)
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