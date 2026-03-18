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Youth League, oggi i quarti Inter-Benfica: dove vederla in diretta tv e in streaming

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Oggi alle 16:00 la Primavera nerazzurra affronta i portoghesi nei quarti di finale della massima competizione europea a livello giovanile
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo quasi un mese torna la UEFA Youth League, massima competizione europea per il calcio giovanile. L'Inter Primavera affronterà il Benfica nei quarti di finale, in programma mercoledì 18 marzo alle 16:00 al KONAMI Football Centre di Milano.

I nerazzurri si sono qualificati dopo aver eliminato il Real Betis di Siviglia negli ottavi al termine di una partita emozionante e spettacolare, finita 5-3 per la squadra di Benito Carbone. Il Benfica è arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto con un netto 6-2 l'AZ Alkmaar agli ottavi.

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Il tabellone della UEFA Youth League è stato composto interamente in occasione del sorteggio degli ottavi di finale. Come tutte le gare a eliminazione diretta della competizione anche i quarti si svolgono in gara unica: tutte le sfide in parità dopo i 90' proseguiranno direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. La partita tra Inter e Benfica si gioca al KONAMI Football Centre, come stabilito da sorteggio.

La vincente tra Inter e Benfica si qualificherà alla Final Four della competizione, in programma allo Stade de la Tuilière a Losanna tra il 17 e il 20 aprile. La squadra che uscirà dal quarto di finale dei nerazzurri affronterà in semifinale la vincitrice del match tra Atletico Madrid e Club Brugge.

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INTER-BENFICA: DOVE VEDERLA

Inter-Benfica, gara valida per i quarti di UEFA Youth League si giocherà mercoledì 18 marzo alle ore 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

(Fonte: Inter.it)

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