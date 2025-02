Repubblica – Inter, prossima rivale avrà due volti. Le scelte di Inzaghi

Due volte la Fiorentina in quattro giorni. Il calendario asimmetrico e intasatissimo ha portato alla doppia sfida di campionato a distanza ravvicinata. L'Inter affronterà la squadra di Palladino due volte e potrebbe ritrovarsi davanti due squadre diverse. Questione di regolamento e di mercato se si considera che nella prima sfida, quella da recuperare, non potranno essere impiegati i nuovi arrivi (e ovviamente neanche i giocatori ceduti) Fagioli, Folorunsho, Zaniolo e Ndour che invece potranno essere impiegati lunedì sera, nella sfida di ritorno fissata per il 10 febbraio.

In casa Inter manca solo Correa, ancora ai box, ma non ci sarà neppure Zalewski (che potrebbe invece essere schierato lunedì). Hanno recuperato Calhanoglu, che si è rivisto nel derby, e Acerbi. Ma potrebbe essere ancora de Vrij - stando a quanto scrive La Repubblica - a giocare al centro della difesa dopo il gol segnato in extremis al Milan. Con lui dovrebbero esserci Bastoni e Bisseck, unico cambio rispetto alla formazione titolare che ha giocato a San Siro. Sulle fasce correranno Dumfries e ha molte chance di partire dal primo minuto Carlos Augusto. In mezzo al campo, insieme al turco, ci saranno Barella e Mkhitaryan. In attacco, spazio alla ThuLa.