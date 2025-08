Abbonamenti Inter 2025/26, via alla vendita libera: tutti i dettagli

È aperta la fase di vendita libera degli abbonamenti alla stagione 2025-26: permetterà l'acquisto dell'abbonamento FULL o PLUS

Alessandro De Felice Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 02:02)

È aperta la fase di vendita libera degli abbonamenti alla stagione 2025-26. Dopo la fase dei rinnovi e quella dedicata agli iscritti alla waiting list, la fase di vendita libera permetterà l'acquisto dell'abbonamento FULL o PLUS, a partire da 20€ a partita.

Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi. Per chi non è in possesso, sarà necessario sottoscriverla online alla pagina tdt.inter.it con anticipo per velocizzare l’acquisto.

ABBONAMENTO PLUS O FULL: MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Per i tifosi nerazzurri la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento PLUS o FULL permette una maggiore flessibilità.

L'abbonamento FULL comprende 24 partite: tutti i 19 match casalinghi di Serie A, i 4 della League Phase di UEFA Champions League e gli ottavi di Coppa Italia.

Comprende inoltre:

la prelazione per l'acquisto dei biglietti per le coppe;

l'accesso alla piattaforma di rivendita (attiva su 20 partite);

il cambio utilizzatore (disponibile a pagamento);

la prelazione per il rinnovo per la stagione 2026-27 (garantita con almeno 8 accessi personali in questa stagione)

il 15% di sconto sul merchandising dell'Inter Online Store.

L'abbonamento PLUS comprende le 19 gare di Serie A, oltre a:

la prelazione per le coppe (per i turni a eliminazione diretta);

l'accesso alla piattaforma di rivendita (attiva su 4 big match di Serie A);

il cambio utilizzatore (disponibile a pagamento);

la prelazione per il rinnovo per la stagione 2026-27 (garantita con almeno 8 accessi personali in questa stagione);

il 10% di sconto sul merchandising dell'Inter Online Store.

ISCRIVITI A INTERISTA PER RINNOVARE NELLA PROSSIMA STAGIONE

Interista è il programma di loyalty gratuito del Club che offre vantaggi esclusivi, sconti e premi speciali per i tifosi più fedeli.

L'iscrizione a Interista è fondamentale perché permette l'accesso a benefit come l'acquisto di biglietti extra e la prelazione per il rinnovo dell'abbonamento nella stagione 2026-27.

TESSERA SIAMO NOI

Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi.

Sottoscrivila alla pagina tdt.inter.it a soli 15 Euro, spedizione in Italia inclusa, con validità 6 anni.

CANALI DI VENDITA

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su inter.it/abbonamenti, metodo facile e sicuro, scelto da oltre il 90% dei tifosi.

Attivi anche i punti vendita Uffici Stadio San Siro, l’Inter Store Milano e i negozi abilitati al circuito Vivaticket.

ORARI PUNTI VENDITA

È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club.