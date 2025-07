Amichevole Monza-Inter: le info sui biglietti. Costi e modalità di acquisto

Il club brianzolo ha aperto la vendita dei tickets per assistere alla gara del 21 agosto (alle 21)

L'AC Monza comunica che da oggi alle 10 di oggi sono disponibili i biglietti per l'amichevole contro l'Inter che si giocherà all’U-Power Stadium martedì 12 agosto alle 21. Il club brianzolo ha pubblicato il listino prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alla gara tra la formazione retrocessa in Serie B alla fine della scorsa stagione e allenata da Paolo Bianco.