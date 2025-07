È ufficialmente iniziata questa mattina la corsa ai biglietti per l’attesissima amichevole tra Inter e Olympiacos

È ufficialmente iniziata questa mattina la corsa ai biglietti per l’attesissima amichevole tra Inter e Olympiacos, in programma il 16 agosto alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. A poche ore dall’apertura delle vendite, l’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle. Secondo i dati della piattaforma Ticketone, la disponibilità per i tagliandi nella tribuna est inferiore è già molto bassa, segno tangibile di un’accoglienza calorosa da parte del pubblico.