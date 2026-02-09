Biglietti Milan-Inter: come acquistarli, fasi e prezzo, tutte le info per il derby

Le fasi di vendita per il Secondo Anello Verde per la stracittadina di campionato in programma nel weekend del 7-8 marzo

9 febbraio 2026

L’attesa per il Derby di Milano cresce. L’Inter affronterà il Milan nel weekend del 7-8 marzo per la 28a giornata di Serie A. Nelle prossime settimane si conosceranno la data e l’ora esatta della sfida: sarà derby in trasferta per l’Inter: di seguito le indicazioni per l’acquisto dei biglietti per il Secondo Anello Verde.

Da martedì 10 febbraio i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, settore storicamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket). Come di consueto, sono previste quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2025/26 fino alla vendita per i possessori di tessera Siamo Noi.

Si informano i tifosi che i biglietti verranno caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme ad un documento di identità valido.

Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Ecco nel dettaglio le fasi di vendita.

Fase 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 2025/26

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di martedì 10 febbraio, tutti gli abbonati di secondo verde (BASE, PLUS e FULL) potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 2025/26

Dalle ore 12:00 di mercoledì 11 febbraio la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 2025/26 (BASE, PLUS e FULL) di qualsiasi settore, che potranno comprare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l‘abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 3 | Soci Inter Club 2025/26 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di giovedì 12 febbraio la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 2025/26 (attivi entro martedì 10 febbraio compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 7 febbraio. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di venerdì 13 febbraio potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 7 febbraio. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket, elencati a questa pagina.

(Fonte: Inter.it)