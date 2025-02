Hanno già preso il via le fasi di vendita dei biglietti per assistere al match a San Siro: gli abbonati possono già confermare il proprio posto.

Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelle fasi di “conferma posto” e “vendita riservata abbonati posti UEFA” verranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Nelle fasi di vendita successive, tutti i biglietti saranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa.

Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento.