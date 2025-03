Biglietti Inter-Milan Coppa Italia andata e ritorno: prezzi e come acquistarlo

In Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare due volte il Milan nel doppio derby valido per la semifinale della competizione

Conclusa l'ultima sosta della stagione dedicata agli impegni della Nazionale, riparte il campionato. Sono diversi gli appuntamenti importanti in programma per l'Inter nelle prossime settimane: in Serie A i nerazzurri ritroveranno San Siro nelle partite contro Udinese e Cagliari, mentre in Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare due volte il Milan nel doppio derby valido per la semifinale della competizione.