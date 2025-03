Tutte le informazioni su come comprare i tagliandi della sfida d'andata che vedrà i rossoneri giocare 'in casa'

Il mese di aprile si aprirà con il derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia: mercoledì 2 alle ore 21:00 è fissato il fischio d'inizio della prima delle due sfide che decideranno la finalista dell'edizione 2024/25 della competizione. Si giocherà in casa del Milan, per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.