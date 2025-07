Inter, fissate le amichevoli: programma, avversarie e biglietti, tutte le info

Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per l'Inter prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto con la prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro. L'avvicinamento ai primi impegni ufficiali del 2025/26 dei nerazzurri inizierà con il raduno al BPER Training Centre fissato nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti e proseguirà con diversi appuntamenti sul campo. In particolare, l'Inter giocherà tre partite amichevoli nel corso dell'estate, appuntamenti imperdibili per tutti i tifosi nerazzurri, che di seguito potranno trovare tutte le informazioni per acquistare i biglietti delle gare dei nerazzurri.