"Stasera si gioca la partita d’andata, ma la febbre per il ritorno di martedì a San Siro è altissima. Il tutto esaurito è già realtà, probabile che la sfida del 6 maggio diventi la partita con il record d’incasso più alto di sempre per un club italiano. Ieri la società nerazzurra ha diffuso due importanti notizie di servizio. La prima: per chi non fosse ancora riuscito ad acquistare il tagliando, si consiglia di monitorare il sito del club perché saranno rimessi in vendita dei biglietti che torneranno disponibili. Seconda notizia: per questo match non sarà possibile effettuare il cambio nominativo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.