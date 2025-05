Inter-Barcellona sold out, info per i tifosi: apertura cancelli e coreografie

I cancelli del Meazza apriranno alle 18:30, per permettere ai tifosi di evitare le code: i controlli all'ingresso saranno accurati. Per Inter-Barcellona non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa.

L'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso.

COREOGRAFIA NERAZZURRA: LE RACCOMANDAZIONI PER I TIFOSI

La coreografia colorerà tutto il Meazza e darà la carica alla squadra di Inzaghi prima dell'inizio della partita. L'invito per tutti i tifosi è quello di prestare la massima cautela nello spostarsi dal proprio posto e di non toccare i cartoncini colorati posizionati sui seggiolini fino a quando verrà dato l'annuncio dallo speaker di esporre il materiale coreografico. Sarà uno spettacolo e tutti i tifosi avranno un ruolo!

CANCELLI APERTI DALLE 18:30, TUTTE LE INFORMAZIONI

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:30. Le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte solo per assistenza dalle 17:30. Per questo match non vengono distribuiti i biglietti Under 5.

Come detto, si raccomanda fortemente a tutti i tifosi di arrivare a San Siro in anticipo rispetto all'apertura dei cancelli.

Si invita a leggere attentamente e di rispettare il regolamento d’uso dello stadio.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. Il cambio nominativo, come detto, non è consentito.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10 (aperto dalle ore 18:00): tifosi ospiti del Barcellona al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

(Fonte: Inter.it)