Inter-Bayern Monaco a San Siro: biglietti in vendita a partire da 59 euro

Tutte le informazioni sui tagliandi in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Missione compiuta per l’Inter, che conferma la propria supremazia battendo nuovamente il Feyenoord e staccando il pass per i quarti di finale della UEFA Champions League. Dopo il successo ottenuto nella gara d’andata, i nerazzurri hanno trionfato anche nel ritorno a San Siro con un 2-1 firmato da Thuram e Calhanoglu, a cui si è aggiunto il momentaneo pareggio su rigore di Moder per gli olandesi. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ora alla prossima sfida europea, che la vedrà opposta al Bayern Monaco. I bavaresi, guidati da Vincent Kompany, hanno avuto la meglio sul Bayer Leverkusen, vincendo 2-0 nella gara di ritorno dopo il 3-0 dell’andata.