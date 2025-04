I nerazzurri di Inzaghi scendono in campo mercoledì 16 aprile alle 21:00 per il ritorno dei quarti di Champions League

Dopo la vittoria in Germania, l'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il match è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 a San Siro. Si preannuncia una serata spettacolae ed emozionante per tutti i tifosi nerazzurri, che come di consueto riempiranno il Meazza per un'altra grande notte europea.