Gli appuntamenti sulle agende dei tifosi interisti sono segnati. Mentre l'Inter prosegue la preparazione estiva con le amichevoli, il conto alla rovescia verso il debutto in campionato è ormai partito. L'Inter giocherà le prime due giornate di Serie A in casa, a San Siro, e il pubblico nerazzurro non vede l'ora di tornare a tifare tra le mura amiche.
biglietti Inter, biglietti a partire da 10 euro per i match contro Torino e Udinese
Inter, biglietti a partire da 10 euro per i match contro Torino e Udinese
Si avvicina l'inizio ufficiale della nuova stagione: i nerazzurri debuttano in campionato lunedì 25 agosto a San Siro
Inter-Torino, lunedì 25 agosto alle 20:45, aprirà ufficialmente la stagione, seguita poi da Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20:45. È aperta la vendita dei biglietti per assistere alle prime due gare di Campionato: tagliandi a partire da 10€, con tariffe dedicate a Under16 e Under 30.
