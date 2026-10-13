Manca sempre meno al debutto casalingo dell'Inter nella Champions League 2026/27: dopo la lunga sosta per le Nazionali, i nerazzurri sono scesi in campo a San Siro nel match di campionato vinto 3-0 contro il Parma, e torneranno a giocare davanti al popolo interistacontro il Club Brugge nella seconda giornata della League Phase.

Inter-Club Brugge si avvia velocemente verso il sold out: gli ultimi biglietti per assistere alla sfida sono disponibili su inter.it/tickets grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati FULL.

Il Meazza si prepara a vivere la sua prima notte europea di questa stagione: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri, che prima del calcio d'inizio saranno chiamati a partecipare alla speciale illuminazione di San Siro grazie alle torce dei propri smartphone, attraverso i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi durante la partita.

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INTER STORE E PUNTI VENDITA

In occasione di Inter-Club Brugge saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.

L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 19:00 all'apertura dei cancelli: discorso diverso per i punti vendita all'esterno dello stadio, che saranno attivi con largo anticipo. Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord, sarà aperto dalle 16:30, mentre il punto vendita Game Day Sud davanti al Gate 13 aprirà alle 16:00.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Club Brugge è in programma alle ore 19:00 . Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta .

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LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10 . Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi: