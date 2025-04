I nerazzurri ritrovano San Siro per la gara contro la squadra sarda, in programma sabato 12 aprile alle 18:00

Dopo la vittoria in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, l'Inter torna in campo a San Siro. I nerazzurri affrontano il Cagliari nel match valido per la 32ª giornata di Serie A. La gara è in programma sabato 12 aprile alle ore 18:00.