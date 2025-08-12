FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite info biglietti Inter, countdown per la nuova Serie A: in vendita i biglietti per Torino e Udinese

partite

Inter, countdown per la nuova Serie A: in vendita i biglietti per Torino e Udinese

Inter, countdown per la nuova Serie A: in vendita i biglietti per Torino e Udinese - immagine 1
I nerazzurri giocheranno in casa le prime due partite di Serie A: in vendita i biglietti per la prima e la seconda giornata di campionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gli appuntamenti sulle agende dei tifosi interisti sono segnati. Mentre l'Inter prosegue la preparazione estiva con le amichevoli, il conto alla rovescia verso il debutto in campionato è ormai partito.

L'Inter giocherà le prime due giornate di Serie A in casa, a San Siro, e il pubblico nerazzurro non vede l'ora di tornare a tifare tra le mura amiche.

Inter, countdown per la nuova Serie A: in vendita i biglietti per Torino e Udinese- immagine 2
Getty Images

Inter-Torino, lunedì 25 agosto alle 20:45, aprirà ufficialmente la stagione, seguita poi da Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20:45.

È aperta la vendita dei biglietti per assistere alle prime due gare di Campionato: tagliandi a partire da 10€, con tariffe dedicate a Under16 e Under 30.

Nel frattempo, sono ancora a disposizione gli ultimi abbonamenti per la stagione 2025-2026.

Inter, countdown per la nuova Serie A: in vendita i biglietti per Torino e Udinese- immagine 3
Getty Images

LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2025-26

Da questa stagione i tifosi nerazzurri potranno acquistare tre tipologie di biglietti per assistere ai match a San Siro.

BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.

PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.

HOSPITALITY: da questa stagione sono disponibili nuove soluzioni per chi vuole vivere l'esperienza partita in un ambiente unico ed esclusivo.

(Fonte: Inter.it)

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA