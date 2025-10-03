Dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League l'Inter ritrova subito San Siro e il pubblico nerazzurro nell'ultima partita del campionato prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. I nerazzurri affrontano la Cremonese nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2025/26: la sfida è in programma al Meazza sabato 4 ottobre alle ore 18:00.
Inter-Cremonese, ultimi biglietti in vendita: come comprarli e le info per i tifosi
I biglietti per assistere alla sfida sono in esaurimento e le ultime disponibilità comprendono anche i posti messi in rivendita dagli Abbonati Full: i tifosi interisti possono acquistare a i tagliandi a partire da 9€.
INFO E LIMITAZIONI
Come sancito da ordinanza prefettizia, in occasione di Inter-Cremonese è vietato l'accesso allo stadio per i residenti in provincia di Cremona.
I tifosi dell'Inter residenti in provincia di Cremona potranno comunque acquistare un biglietto in qualsiasi settore - tranne il terzo anello blu riservato ai tifosi ospiti - e accedere allo stadio se in possesso della Tessera del Tifoso "Siamo Noi" o di tessera d'iscrizione a un Inter Club.
IMPORTANTE
In occasione di Inter-Cremonese il settore ospiti al terzo anello blu verrà diviso in due parti, una riservata ai tifosi della Cremonese (non residenti in provincia di Cremona) e una dove potranno sedersi i tifosi dell'Inter:
I tifosi della Cremonese con biglietto al terzo anello blu dovranno obbligatoriamente entrare dall'ingresso 10
I tifosi dell'Inter con biglietto al terzo anello blu dovranno obbligatoriamente entrare dagli ingressi 13 o 15 e poi salire al settore dalla torre 11.
CANCELLI APERTI DALLE 16:00, TUTTE LE INFORMAZIONI
L'apertura dei cancelli è fissata per le 16:00, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 15:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.
Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 10: tifosi della Cremonese al terzo anello blu.
Ingresso 11: persone con disabilità.
Ingressi 13 e 15: tifosi dell'Inter con biglietto al terzo anello blu, salita al settore dalla torre 11
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.
In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
