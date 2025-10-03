Dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League l'Inter ritrova subito San Siro e il pubblico nerazzurro nell'ultima partita del campionato prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. I nerazzurri affrontano la Cremonese nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2025/26: la sfida è in programma al Meazza sabato 4 ottobre alle ore 18:00.

I biglietti per assistere alla sfida sono in esaurimento e le ultime disponibilità comprendono anche i posti messi in rivendita dagli Abbonati Full: i tifosi interisti possono acquistare a i tagliandi a partire da 9€.

I tifosi dell'Inter residenti in provincia di Cremona potranno comunque acquistare un biglietto in qualsiasi settore - tranne il terzo anello blu riservato ai tifosi ospiti - e accedere allo stadio se in possesso della Tessera del Tifoso "Siamo Noi" o di tessera d'iscrizione a un Inter Club.

L'apertura dei cancelli è fissata per le 16:00, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 15:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.