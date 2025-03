Inter-Feyenoord, biglietti ancora in vendita: tutte le info

INFORMAZIONI IMPORTANTI

A seguito delle decisioni comunicate dalle Autorità competenti, per poter procedere con l’acquisto è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi. Se non ne sei in possesso, puoi sottoscriverla online all’indirizzo tdt.inter.it Abbonati PLUS, soci Inter Club e possessori di tessera Siamo Noi sottoscritta entro il 21/02/2025 potranno continuare ad acquistare alle stesse condizioni comunicate negli scorsi giorni (trovate tutte le fasi e condizioni di vendita qui sotto). Si informano i tifosi che non sarà consentito il cambio utilizzatore e che è vietato l'acquisto (e l'accesso allo stadio) ai residenti in Olanda. Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelle fasi di “conferma posto” e “vendita riservata abbonati posti UEFA” verranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. Nelle fasi di vendita successive, tutti i biglietti sono emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa. I biglietti acquistati NON saranno cedibili.