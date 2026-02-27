Partita speciale Inter Club, il Live Show e le opportunità per vincere premi nerazzurri: tutti a San Siro sabato per la sfida di campionato!

27 febbraio 2026

L'Inter torna in campo sabato alle 20:45 a San Siro per la 27.a giornata di Serie A: di fronte il Genoa. Un match importantissimo nel cammino nerazzurro in campionato e che vedrà un San Siro pieno, con tante attività dedicate ai tifosi nel pre-partita e il solito spettacolo in campo e sugli spalti.

Gli ultimi biglietti sono in vendita su inter.it/tickets: Inter-Genoa è la partita Speciale dedicata agli Inter Club, i Soci o i possessori della Tessera Siamo Noi possono ancora acquistare i tagliandi per il Terzo Anello Blu a solo 1 €!

Le attività nel pre-partita saranno tante e coinvolgenti, per questo l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi con largo anticipo allo stadio.

PRE MATCH SHOW, CONCORSI E OSPITI SPECIALI

Il prepartita di San Siro sarà come sempre ricchissimo di momenti speciali: dalle 19:00 il Live Show, condotto da Daniele Battaglia e supportato dalla voce ufficiale dell’Inter, caratterizzerà tutta l’attesa verso il calcio d’inizio, con tantissimi ospiti del panorama sportivo, artistico e musicale che si alterneranno sul palco.

Per i tifosi interisti, inoltre, un’altra opportunità: arrivando a ridosso dell’apertura dei cancelli (18:45), sarà possibile vincere tre maglie gara nerazzurre e upgrade per biglietti con hospitality. Come? Sarà sufficiente scansionare il QR Code che comparirà sul mega LED del museo di San Siro e sui maxi-schermi dello stadio.

LE INFO PER I TIFOSI

In occasione di Inter-Genoa è in vigore il decreto prefettizio che sancisce il divieto di vendita di biglietti ai residenti in provincia di Genova. Come sempre in questi casi, sarà consentito ai tifosi interisti residenti in provincia di Genova in possesso di TDT Inter o di tessera d'iscrizione a un Inter Club, di acquistare un biglietto in qualsiasi altro settore, tranne il settore ospiti.

IMPORTANTE

I tifosi interisti in possesso di un biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dagli ingressi 12, 13 e 14, e salire al Terzo Blu tramite la torre 11.I

I tifosi ospiti in possesso di biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dall'ingresso 10, a loro riservato, e saliranno tramite la torre 9.

INFO STADIO: APERTURA CANCELLI E REGOLAMENTO

I cancelli apriranno alle 18:45, con le biglietterie che saranno operative dalle 17:45.

INGRESSI E INDICAZIONI

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

