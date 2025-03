Inter-Monza, ancora dei biglietti disponibili: tutte le info

Dopo la trasferta europea in casa del Feyenoord, l'Inter si prepara a scendere di nuovo in campo a San Siro. I nerazzurri affrontano il Monza nel match valido per la 28ª giornata della Serie A, in programma sabato 8 marzo alle ore 20:45. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per assistere alla sfida: i tifosi interisti possono acquistare i tagliandi a questo link, con prezzi a partire da 14 €. Sabato 8 marzo, giorno della partita, gli eventuali ultimi titoli d'accesso disponibili saranno in vendita anche nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte per vendita ed assistenza a partire dalle 17:45.