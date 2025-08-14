Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per l'Inter prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto con la prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro. L'avvicinamento ai primi impegni ufficiali del 2025/26 dei nerazzurri iniziato con il raduno al BPER Training Centre di sabato 26 luglio, prosegue con diversi appuntamenti sul campo.
Inter-Olympiacos, ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione: info e biglietti
Dopo i successi nel test con l'U23, contro il Monaco e il Monza, gli uomini di Chivu affronteranno l'Olympiacos
L'Inter dopo aver vinto 7-2 contro l'Under 23 di Stefano Vecchi, superato il Monaco per 2-1 in rimonta e il Monza ai rigori, giocherà l'ultima amichevole dell'estate, un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri, che di seguito potranno trovare tutte le informazioni per acquistare i biglietti.
L'Inter scenderà in campo allo stadio San Nicola di Bari per affrontare l'Olympiacos,sabato 16 agosto con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Un appuntamento affascinante, l'ultimo prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione: i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere alla sfida su sito ticketone.it.
