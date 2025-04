Inter-Roma verso il sold-out: ultimi biglietti e le info per i tifosi

I nerazzurri ritrovano San Siro per la gara contro i giallorossi, in programma oggi 27 aprile alle 15:00

Inizia il countdown: l'Inter si prepara a tornare a San Siro. I nerazzurri sono attesi dalla sfida contro la Roma: gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo per la gara contro i giallorossi domenica 27 aprile alle 15:00 .

Per il match valido per la 34ª giornata di Serie A si viaggia verso il tutto esaurito. I tifosi hanno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi: fino alla mezzanotte di sabato 26 aprile è aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Plus e sarà possibile acquistare online i posti rimessi in vendita.