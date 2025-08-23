Si avvicina il momento dell'esordio ufficiale dell'Inter nella Serie A 2025/26. Dopo un'intensa preseason, i nerazzurri affronteranno il Torino nella prima giornata di Campionato in programma lunedì 25 agosto con calcio d'inizio alle 20:45.
Inter-Torino, sale l’entusiasmo dei tifosi: San Siro verso il sold out, i dettagli
Il Meazza va verso il tutto esaurito con gli ultimi tagliandi in vendita per rendere come sempre incredibile l'atmosfera di casa.
I tifosi hanno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi: fino alla mezzanotte di domenica 24 agosto è aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Full, sarà dunque possibile acquistare online i posti rimessi in vendita.
Gli eventuali ultimi tagliandi potranno essere acquistati online e nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45. Sarà inoltre operativo anche il ticket corner presso l’Inter Store Castello, con orario continuato 10:30-19:30
L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
