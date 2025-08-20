Gli appuntamenti sulle agende dei tifosi interisti sono segnati. Mentre l'Inter prosegue la preparazione estiva con le amichevoli, il conto alla rovescia verso il debutto in campionato è ormai partito. L'Inter giocherà le prime due giornate di Serie A in casa, a San Siro, e il pubblico nerazzurro non vede l'ora di tornare a tifare tra le mura amiche.