Inter, contro Torino e Udinese biglietti a partire da 10 euro: tutte le informazioni

Comincia la nuova stagione di Serie A: i nerazzurri giocheranno in casa le prime due partite di campionato
Fabio Alampi 

Gli appuntamenti sulle agende dei tifosi interisti sono segnati. Mentre l'Inter prosegue la preparazione estiva con le amichevoli, il conto alla rovescia verso il debutto in campionato è ormai partito. L'Inter giocherà le prime due giornate di Serie A in casa, a San Siro, e il pubblico nerazzurro non vede l'ora di tornare a tifare tra le mura amiche.

Inter-Torino, lunedì 25 agosto alle 20:45, aprirà ufficialmente la stagione, seguita poi da Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20:45. È aperta la vendita dei biglietti per assistere alle prime due gare di Campionato: tagliandi a partire da 10€, con tariffe dedicate a Under16 e Under 30.

