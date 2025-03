Inter-Udinese sold-out: apertura cancelli e ingressi, tutte le info per i tifosi

Domenica 30 marzo alle 18:00 i nerazzurri tornano in campo a San Siro: tutte le informazioni per i tifosi allo stadio

Dopo la sosta del campionato dedicata agli impegni delle Nazionali torna finalmente la Serie A. L'Inter ritrova San Siro e si prepara a scendere in campo contro l'Udinese nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri affrontano i friulani nella gara in programma domenica 30 marzo alle ore 18:00.

I biglietti per assistere a Inter-Udinese sono andati sold out, ma i tifosi hanno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi: è aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Plus, che rende possibile acquistare online i posti rimessi in vendita.