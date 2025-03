Inter-Udinese sold out, nuove biglietti in vendita: prezzi e come acquistarli

Conclusa l’ultima sosta della stagione dedicata agli impegni della Nazionale, riparte il campionato. Sono diversi gli appuntamenti importanti in programma per l’Inter nelle prossime settimane: in Serie A i nerazzurri ritroveranno San...

Alessandro De Felice Redattore 27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 18:16)

Conclusa l'ultima sosta della stagione dedicata agli impegni della Nazionale, riparte il campionato. Sono diversi gli appuntamenti importanti in programma per l'Inter nelle prossime settimane: in Serie A i nerazzurri ritroveranno San Siro nelle partite contro Udinese e Cagliari, mentre in Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare due volte il Milan nel doppio derby valido per la semifinale della competizione.

INTER-UDINESE SOLD OUT: APERTA LA RIVENDITA ABBONATI DALLE 16:00 DEL 27 MARZO