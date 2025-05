In base alla determinazione 16/2025 dell'ONMS è sancito l'obbligo di TDT dell'Hellas Verona per acquistare i biglietti di settore ospiti (terzo blu). I residenti in provincia di Verona con TDT Inter o con tessera d'iscrizione a un Inter Club, potranno acquistare i biglietti in tutti i settori dello stadio, tranne il terzo blu.