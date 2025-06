Norvegia-Italia, Spalletti favorito in quota: occhio ad Haaland, ma non solo

Dopo due anni di assenza, l’Italia comincia il suo cammino verso il Mondiale del 2026 con la difficile trasferta in Norvegia

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 18:46)

Dopo due anni di assenza, l’Italia comincia il suo cammino verso il Mondiale del 2026 con la difficile trasferta in Norvegia. Al contrario degli azzurri, che sono al debutto, i norvegesi sono scesi in campo già due volte, ottenendo altrettante vittorie con Moldavia e Israele, portandosi a 4 successi consecutivi.

Al contrario, la nazionale di Spalletti non vince da tre partite di fila in vista di questo esordio “mondiale”: gli azzurri hanno perso con Francia e Germania, per poi pareggiare ancora contro i tedeschi in Nations League. I precedenti con i norvegesi però, fanno ben sperare visto che gli azzurri sono imbattuti da 4 gare di fila, con 3 vittorie e 1 pareggio. Imbattibilità che, per gli esperti di Sisal dovrebbe proseguire, la squadra di Spalletti è infatti leggermente favorita a 2,50, il successo norvegese è a 2,70 mentre il pareggio vale 3,25.

Il punto di riferimento degli scandinavi è ovviamente Erling Haaland con i suoi 40 gol in 41 presenze, la sua rete è infatti la più probabile, a 2,25. Occhio però anche ad Alexander Sorloth, in gol a 3, senza dimenticare il capitano Odegaard, marcatore a 5. L’Italia invece, dovrà fare a meno del suo bomber Kean, tornato a Firenze per un risentimento muscolare. Spalletti si affida così al capocannoniere della Serie A Retegui, il cui appuntamento con il gol è a 2,50, dietro di lui Raspadori, a 3,50, e Tonali, a 6.

Per staccare il pass diretto per il Mondiale, l’Italia deve vincere il girone e non ripetere l’errore di arrivare a giocarsi la competizione mondiale agli spareggi, che negli ultimi due anni sono costati l’eliminazione. Per gli esperti Sisal, gli Azzurri hanno buone chance, la vittoria del Gruppo I è infatti a 1,50, primato che si giocano con la Norvegia, a 2,50. Una questione a due, visto che le altre avversarie sono lontanissime: Israele a 66, Moldavia ed Estonia addirittura a 300.

RED/Agipro