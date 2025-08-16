FC Inter 1908
Oggi Inter-Olympiacos a Bari: biglietti disponibili, dove e come acquistarli

Dopo i successi nel test con l'U23, contro il Monaco e il Monza, gli uomini di Chivu affronteranno l'Olympiacos
Alessandro De Felice
Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per l'Inter prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto con la prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro. L'avvicinamento ai primi impegni ufficiali del 2025/26 dei nerazzurri iniziato con il raduno al BPER Training Centre di sabato 26 luglio, prosegue con diversi appuntamenti sul campo.

L'Inter dopo aver vinto 7-2 contro l'Under 23 di Stefano Vecchi, superato il Monaco per 2-1 in rimonta e il Monza ai rigori, giocherà l'ultima amichevole dell'estate, un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri, che di seguito potranno trovare tutte le informazioni per acquistare i biglietti.

L'Inter scenderà in campo allo stadio San Nicola di Bari per affrontare l'Olympiacos, sabato 16 agosto con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Un appuntamento affascinante, l'ultimo prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione: i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere alla sfida su sito Ticketone.

