Prosegue il conto alla rovescia verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Dopo il successo per 7-2 contro l’Under 23 di Stefano Vecchi e la vittoria in rimonta per 2-1 sul Monaco, i nerazzurri continuano il percorso di preparazione estiva con nuove sfide tutte da vivere.
Oggi Monza-Inter, biglietti in vendita per l’amichevole: tutte le informazioni
Il match amichevole si disputerà martedì 12 agosto alle ore 21:00: come acquistare i tagliandi della sfida
Il prossimo appuntamento da non perdere è previsto per martedì 12 agosto, alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo all’U-Power Stadium per affrontare il Monza in una sfida amichevole che promette spettacolo ed emozioni.
I biglietti per assistere alla partita sono disponibili a questo link: un’occasione imperdibile per sostenere i nerazzurri da vicino e respirare l’atmosfera delle grandi notti estive.
