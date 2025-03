Semifinale Coppa Italia, i biglietti per Milan-Inter: fasi di vendita, le info

Le fasi di vendita per il Secondo Anello Verde in vista del derby d'andata della semifinale di Coppa Italia

Il mese di aprile si aprirà con il derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia: mercoledì 2 alle ore 21:00 è fissato il fischio d'inizio della prima delle due sfide che decideranno la finalista dell'edizione 2024/25 della competizione. Si giocherà in casa del Milan, per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.