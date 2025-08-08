Gli appuntamenti sulle agende dei tifosi interisti sono segnati. Mentre l'Inter prosegue la preparazione estiva con le amichevoli, il conto alla rovescia verso il debutto in campionato è ormai partito.
Serie A, biglietti Inter-Torino e Inter-Udinese: 3 “tipi” e date vendita, le info
L'Inter giocherà le prime due giornate di Serie A in casa, a San Siro, e il pubblico nerazzurro non vede l'ora di tornare a tifare tra le mura amiche.
Inter-Torino, lunedì 25 agosto alle 20:45, aprirà ufficialmente la stagione, seguita poi da Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20:45. Parte oggi la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Torino, mentre lunedì si aprirà quella per Inter-Udinese: tagliandi a partire da 10€, con tariffe dedicate a Under16 e Under 30.
LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2025-26
Da questa stagione i tifosi nerazzurri potranno acquistare tre tipologie di biglietti per assistere ai match a San Siro.
BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.
PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.
HOSPITALITY: da questa stagione sono disponibili nuove soluzioni per chi vuole vivere l'esperienza partita in un ambiente unico ed esclusivo.
