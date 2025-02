L'allenatore nerazzurro al pronti via della gara contro i viola ha mostrato tutta la sua grinta urlando dalla panchina

Dopo la sconfitta dell'Inter a Firenze, Simone Inzaghi sa che quella di stasera contro la Fiorentina deve essere una partita diversa. Nella quale riprendere il cammino che si è interrotto in modo inatteso quattro giorni fa. Di fronte la stessa rivale. A cambiare dovrà essere l'atteggiamento dei suoi che erano sembrati stanchissimi e senza troppe risorse a cui attingere nella gara che si è giocata al Franchi.

Così al pronti via della partita di San Siro, dopo solo venti secondi, dalla panchina si è visto il mister sbracciare verso qualcuno in campo. La spiegazione è arrivata poco dopo da DAZN: l'allenatore nerazzurro ce l'aveva con Ranieri. Il calciatore della Fiorentina si stava lamentando col primo assistente per una mancata segnalazione del fuorigioco e il tecnico interista ha urlato al giocatore viola, che aveva segnato la rete dell'1-0 nella gara di andata, di stare zitto portandosi anche il dito sulla bocca. Con una grinta di chi sa che questa partita vale tanto.