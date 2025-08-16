L'ultimo appuntamento amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025/26 sarà quello in programma sabato 16 agosto alle 20:30 contro l'Olympiacos, squadra campione di Grecia in carica. I nerazzurri chiuderanno il loro pre-campionato con la sfida che si giocherà allo stadio San Nicola di Bari.
Inter-Olympiacos: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima amichevole prestagionale
Il precampionato dell'Inter—
Nel primo test in famiglia la squadra di Chivu ha superato l’Inter U23 con il risultato di 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all'autogol di Kamate. Risultato positivo anche nella seconda amichevole estiva contro il Monaco in cui i nerazzurri nonostante l’inferiorità numerica hanno ribaltato la partita grazie alle firme di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny per il definitivo 2-1.
Nel terzo test all’U-Power Stadium contro il Monza la vittoria è arrivata ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari con l'autogol di Birindelli che ha pareggiato la rete di Ciurria e il tacco di Pio Esposito seguito dal gol di Azzi nel finale prima della sequenza dagli undici metri in favore dell'Inter.
L'ultimo test prima dell'esordio ufficiale in Campionato è quello contro l'Olympiacos, quarto impegno della preseason prima della prima giornata della Serie A 2025/26 contro il Torino.
INTER - INTER U23 7-2
Marcatori: 8' Spinaccè (U23), 11' aut. Kamate (U23), 15' Bonny (I), 30' Mosconi (U23), 32' rig. Asllani (I), 41' Lautaro (I), 50' F. Esposito (I), 63' Luis Henrique (I), 90' Calhanoglu (I).
MONACO-INTER 1-2 | TABELLINO
Marcatori: 2' Akliouche (M), 60' Lautaro (I), 80' Bonny (I)
MONZA-INTER 5-7 D.C.R (2-2 DOPO I 90') | IL TABELLINO
MARCATORI: 32' Ciurria (M), 45+1' aut. Birindelli (M), 52' P. Esposito (I), 89' Azzi (M)
