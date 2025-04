Arriva il momento più importante. "Sette finali mondiali, per l'Inter non esistono alternative. Per campionato e Champions League arrivano due settimane decisive e il momento della verità". Così a Skysport hanno parlato delle prossime sfide nerazzurre. A partire da quella di domani alle 15 contro la Roma che arriva dopo le batoste con Bologna e Milan.

"Nelle scorse ore Inzaghi ha parlato alla squadra - ha spiegato dal canale satellitare Matteo Barzaghi - Quanto successo negli ultimi giorni, le ultime due scivolate, non possono cancellare il lavoro fatto finora. Senza Thuram, che si è allenato a parte e che punta almeno ad essere almeno convocato per la semifinale di andata col Barcellona, tocca ad Arnautovic giocare con Lautaro contro Ranieri. L'austriaco è in vantaggio su Taremi e Correa: ha segnato sette reti finora, ha risolto situazioni complicate nel 2025. Per il resto solita formazione con Frattesi e Carlos Augusto a sostituire Mkhitaryan e Bastoni squalificato dopo la gara di Bologna". L'obiettivo è ritrovarsi prima delle altre sei finali mondiali.