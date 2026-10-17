I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida di Serie A tra Bologna e Inter
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MARTINEZ
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Non ha colpe sul gol di Pobega, che tira una staffilata imparabile. Per il resto, si comporta bene anche nelle uscite fuori dai pali
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