Non spiccano le prove degli attaccanti Taremi (“Ha tanti minuti per darsi una scossa, ma di palle buone, dalle sue parti, non ne arrivano. Sbroglia un paio di situazioni sui corner contro“), Lautaro (“Non ha occasioni per far male all’Arsenal, ma tiene alta l’intensità mentale dei compagni nei momenti di sofferenza. Ieri, più capitano che attaccante”) e Thuram (“Ha un paio di occasioni in contropiede. Lotta sulle palle lunghe”), tutti da 6 in pagella.