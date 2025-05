Inter-Barcellona 4-3: le TUE PAGELLE sulla vittoria che vale una finale

L'Inter vola in finale di Champions League al termina di una partita eroica disputata dai ragazzi di SImone Inzaghi

Non ci sono aggettivi per definire il match dell'Inter di questa sera. Match che ha portato in finale di Champions League i ragazzi di SImone Inzaghi, stoici, capaci di rimontare e ribaltare una partita che sembrava oramai compromessa. Una sfida che si è risolta nei tempi supplementari dove Davide Frattesi trova l'angolino giusto che manda KO il Barcellona. Fai tu le pagelle dei nerazzurri.