I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida di Serie A tra Inter e Fiorentina a San Siro.

Daniele Mari
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."

PROVEDEL

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Provedel 5,5

Il tiro di Jimenez è bello ma arriva sul suo palo e lui è in ritardo e non ci arriva. Non bene come inizio

Inter-Fiorentina, le pagelle di Daniele Mari

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