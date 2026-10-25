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PROVEDEL

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Il tiro di Jimenez è bello ma arriva sul suo palo e lui è in ritardo e non ci arriva. Non bene come inizio

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