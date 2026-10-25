I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida di Serie A tra Inter e Fiorentina a San Siro.
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Il tiro di Jimenez è bello ma arriva sul suo palo e lui è in ritardo e non ci arriva. Non bene come inizio
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