Vittoria in rimonta per l'Inter, che batte 3-2 il Monza dopo essere stato sotto di 2 gol. Per il Corriere dello Sport i migliori in campo per i nerazzurri sono Calhanoglu ("Legge in maniera errata l'avvio dell'azione che porta al vantaggio brianzolo. Si fa perdonare con il destro di collo esterno che spedisce all'angolino") e Arnautovic ("Dopo l'inzuccata da tre punti contro la Fiorentina, ci mette ancora la testa prima sfiorando il gol e poi mettendolo a referto a fine primo tempo"). Meno brillante del solito Barella ("Accusa sul piano fisico le tante partite giocate in serie").