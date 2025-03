Il centrocampista armeno non riesce a fare la differenza, il difensore tedesco entra bene in partita al posto di Pavard

Importante vittoria per l'Inter, che batte in rimonta il Monza e si porta momentaneamente a +4 sul Napoli. Tuttosport evidenzia la prestazione incolore di Mkhitaryan ("Il meno brillante fra i tre centrocampisti e non una novità, ultimamente"), ma anche l'ottimo impatto a gara in corso di Bisseck, entrato a inizio ripresa al posto di un deludente Pavard ("Altro piglio, altra energie: assist per Calha-gol").