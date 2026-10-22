I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida europea tra Inter e Shakhtar Donetsk
VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Tre paratissime per riprendersi l'Inter. Dopo due errori gravi, proprio in Champions League, ecco la miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra. Da gatto l'ultima parata a salvare una vittoria fondamentale
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