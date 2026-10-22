I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida europea tra Inter e Shakhtar Donetsk

Daniele Mari
Chivu

VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 8

Tre paratissime per riprendersi l'Inter. Dopo due errori gravi, proprio in Champions League, ecco la miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra. Da gatto l'ultima parata a salvare una vittoria fondamentale

Inter-Shakhtar, le pagelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti