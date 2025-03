Atalanta-Inter mette in palio un pezzo di scudetto. Il peso della partita in programma domani sera tra le due nerazzurre è evidente, per la classifica, per il momento in cui arriva e perché il Napoli nel frattempo avrà già giocato a Venezia e probabilmente sarà davanti a tutti prima del calcio d'inizio. Inzaghi lo sa bene, per cui dà relativa importanza agli ultimi incroci con Gasperini: ciò che conta è far bene tra poco più di 24 ore al Gewiss Stadium.

Spazio quindi ai titolarissimi, sia coloro che hanno stretto i denti che quelli che hanno avuto la possibilità di riposare contro il Feyenoord. Il ballottaggio in difesa è tra Pavard e Bisseck: stando a quanto verificato da Fcinter1908.it, in questo momento il francese è in vantaggio sul tedesco. Quasi certamente, invece, non ci sarà de Vrij, che ha lavorato ancora a parte e che dunque non farà parte della spedizione con ogni probabilità. Per il resto del reparto non ci sono dubbi, con Acerbi e Bastoni che andranno a completare il terzetto davanti a Sommer. Zero dubbi dalla metà campo in avanti: tornano Barella in mezzo e Lautaro in attacco dal primo minuto. A sinistra, invece, ci sarà Carlos Augusto da quinto.