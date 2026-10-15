GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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È una tegola pesante l'infortunio di Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro dopo la gara col Club Brugge ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra che lo terrà fuori diverse settimane. La data cerchiata in rosso per rivedere in campo il Toro, comunque non scontata, è quella del 22 novembre, giorno di Atalanta-Inter.

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Cristian Chivu, quindi, dovrà fare a meno del suo capitano per almeno sette partite e allora ci sarà maggiore spazio per Pio Esposito e Bonny. Quest'ultimo, secondo la Gazzetta dello Sport, è favorito sull'attaccante italiano in vista della trasferta di Bologna. Inoltre il tecnico rumeno con molta probabilità cambierà anche le fasce con Luis Henrique e Carlos Augusto avanti rispetto a Diouf e Dimarco. In difesa possibile turno di riposo per Akanji con Bisseck centrale e Pavard sul centrodestra. A centrocampo si scalda Mkhitaryan.

(Gazzetta dello Sport)