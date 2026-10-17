GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

L'infermeria dell'Inter si riempie. Dopo l'infortunio di Lautaro, è arrivato anche quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia destra e ne avrà per almeno 20 giorni. Cristian Chivu perde coì un'alternativa importante in difesa.

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Come sottolinea Tuttosport, stasera al Dall’Ara il tecnico schiererà presumibilmente una difesa obbligata, con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti ancora a “Pepo” Martinez. "Fiducia e voglia di non bruciare lo spagnolo, con l’esordio di Provedel che così verrà rimandato con tutta probabilità al match con lo Shakhtar Donetsk. Grandi dubbi a centrocampo. Calhanoglu potrebbe riposare, con Zielinski o Stankovic ad agire da play, mentre Sucic, Mkhitaryan e Barella sono in corsa per completare il reparto".

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"Luis Henrique e Carlos Augusto contendono il posto a Diouf e Dimarco. Aggregati il difensore Bovio, che potrà eventualmente tornare utile come braccetto di destra e l’attaccante Mosconi, 4 gol in 7 partite di campionato con l’Under 23".

(Tuttosport)